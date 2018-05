South Middle School Students Recognized

The Great Neck Public Schools Board of Education recently recognized 98 South Middle School students for contributing to the quality of life at their school. Honorees are Shifa Ali, Alexandra Arama, Tristan Atreides, Nyree Bacchus, Sarah Bernstein, Vincent Castelli, Luca Castilho, Chloe Chan, Karly Chan, Rena Chen, Zining Chen, Athena Cheung, Isabelle Chiang, Iris Cho, Andrew Choe, Daniella Cooper, Devyn Coval, Andrew Dea, Constantine Deligiannis, Sabrina DePaulis, Eman Elsayed, Oscar Fang, Angelina Fazzini, Grace Fong, Rosanna Gao, Jonathan Guo, Amy He, Byron Herrera Acosta, Aurora Hsueh, Ruoyi Huang, Ziya Jiwani, Nicole Kam, Eden Katz, Jongwon Kim, Lauren Kim, Joonhyuk Ko, Angelos Kokalis, Jacqueline Korn, Jeremy Kotlyar, Matthew Lahren, Kara Laufer, Andrew Lee, Jennifer Lee, Kaitlyn Lee, Sohyun Lee, Jack Lenga, Collin Li, Mei Lin Li, Grace Liao, Jessica Lin, Samantha Lin, Zoe Lin, Alexander Lopez, Amy McKiernan, Kaitty Mejia Arevalo, Elizabeth Moshen, Matthew Moy, Abisa Osei-Amankwah, Andres Paiz Calderon, Sangeon Park, Pritha Patel, Katie Presvelis, Emily Ramirez, Frances Roa, Gabriella Sanchez, Justin Semmel, Preeti Shaji, Shruti Shaji, Dana Siong Sin, Karmen Ta, Alice Tirakian, Matthew Tsui, Alexander Tung, Victoria Voigt, Amanda Volk, Alexander Voses, Ella Wang, Isabel Wang, Katherine Wang, Harrison Weinberg, Liam Weinberger, Ross Williams, Jansen Wong, Sophia Wotman, Mengyu Wu, John Xie, Rick Xu, Erin Yim, Nicole Yim, Charlie Yin, Sarah Yoon, Derek Yu, Anthony Zhang, Elena Zhang, Gordon Zhang, Kurtis Zhang, Jackey Zheng and Andrea Zhou. These students are pictured with Board of Education President Barbara Berkowitz, Vice President Donald Ashkenase and Trustees, Donna Peirez, Rebecca Sassouni and Jeffrey Shi, along with school and district administrators.