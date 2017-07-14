Great Neck North Class of 2017 Graduates

The 286 graduates from from John L. Miller–Great Neck North High School Class of 2017 include:
Andrew Abrudescu
Natalie Aghajani
Lorena Alas Gonzalez
Brandon Alibayof
Nir I. Alishahian
Jesus Alberto Alvarenga
Daniel Amar
Eliyahou Amsellem
Aharon Ariel
Kevin D. Aziz
Jonathan Bakhshi
Sherzod Bakhtiyorov
Joshua Banilevi
Ruizhe Bao
Nikan Baratian
Niki Baratian
David Baravarian
Solomon R. Bassalian
Isabelle Benilevi
Rachel A. Berkower
Spencer Berman
Justin Bijari
Liane Bluth
Sidney Boker
Laura Bokser
Jessica Bonheur
Nicholas N. Bornstein
Ariel Boutehsaz
Breanna Brady
Gabriella Burgos
Nicholas Calto
Cody J. Campbell
Conner R. Campbell
Ximei Cao
Maxwell S. Chafiian
Jinjing Chen
Yueying Chen
Colin N. Chindris
Daniel Cohen
Danielle Cohen
Raymond Cohen
Eliza Copjec
Melina Cornejo
Sophia A. Crames
Michael Cummings
Michael Dadi
Dylan Damaghi
Adiel Dardashtian
Alan J. Delman
Alejandra B. Depetris
Arlette Dilmanian
Nathalie Dionicio
Zeqian Dong
Micah Durham
Zeev Elias
Sophia Eliassi
Shelly Elkouby
Ashley M. Epstein
Cyrus Eshaghoff
Julia H. Eshaghpour
Leila S. Eshaghpour
Odellia D. Etaat
Nicole Etessami
Yizheng Fang
Raquel Flores
Oyal Fokshner
Zakary Fouladi
Josef Gad
Jonathan Gao
Patrick Gao
Adriana Ghalandar
Jade Gibson
Juliette Gilardian
Julia S. Goldsamt
Lauren R. Goldsamt
Jennie Golub
Jordan Gorjian
Jordan R. Greiff
Shiley Grinbaum
Julia D. Hackman
Zachary Hackman
Benjamin Haghani
Reuben Hajibai
Oliver Hajibay
Charles D. Hakimi
Sidonya R. Hakimi
Ashley H. Hakimian
Britney Hakimian
Cate Hakimian
Corbin Hakimian
Emma Hakimian
Matin Hakimian
Maya Hakimian
Spencer Tolou Hakimian
Delilah Harounian
Kyle Aaron Heiden
Aaron Hekmati
Aviel Hematian
Nadav Hematian
Nicole Heravi
Daniel J. Hirsch
Matthew K. Ho
Amanda Homapour
Man Shan Hon
Leanne H. Hope
Michael Hubbard-Hoey
David Hwang
Callie Ives
Eden Janfar
Rachel Janfar
Rafaella Janfar
Michelle Jaron
Xiao Hui Jia
Weiyin Jiao
Benjamin L. Kadan
Joshua J. Kahen
Jared D. Kaiman
David Kalaty
Kevin Kalimian
Andrew Kamali
Joshua Kapenhas
Taylor Kaplan
Solly Kasab
Sandra D. Kashani
Kevin Kashinejad
Sofia Khakshour
Tyler Khani
Diana D. Kim
Suyun Catherine Kim
Leah Klempner
Roman A. Kohanano
Gabriella Kokhabi
Justin Kokhabi
Vanessa D. Kordmany
Jay Korman
Samantha N. Kramer
Julia A. Lahren
Michelle Lalehzar
Vanessa M. Lamoretti
Jeremy Landsman
Samantha LaRossa
Yonathan Lavi
Jason Lavian
Shayna Lee
Yeon Hee Lee
Zachary C. Lee
Isabel Lesser
Julia Lesser
Camryn S. Lessing
Benton Leung
Jacob Leventhal
Erica Brett Levy
Jacqueline Taylor Li
Ronald Li
David Liu
Shijing Liu
Shiyong Liu
Victoria Liu
Michael S. Liuim
Brian Livian
Malka L. Lohmann
Ariel Loloi
Aaron Lopez
David A. Lustbader
Alexandra Lux
Xuan Ma
Ariel Malekan
Rebecca Malkoukian
Adam Manesh
Michael M. Maslavi
Martha Karina Mena
Carly G. Menker
Michelle N. Mirjani
Alexandra H. Mirro
Darby M. Moezinia
Levi Monahemi
Rachel Moradian
Maya T. Mualem
Lauren Nabavian
Alec J. Namdar
Kelly D. Namdar
Matthew Namigohar
Maya Nasibi
Sabrina Nazarian
Narah Bat-El Nematnejad
Gabriel Noorani
Sofia M. Notar-Francesco
Arie A. Nouriely
Caroline M. O’Byrne
Bryan Oliva
Noah Ondris
Jennifer M. Otruba
Rubin M. Ozari
Luis F Pais
Jessica Panahbarhagh
Shawn A. Partovi
Sharon I. Pereira
Sheldon A. Plotkin
Rachel Pourmoradi
Julia Prager-Hessel
Gilead Prigan
Kimia Rahbaran
Eden E. Rahmanan
Jared E. Rahmanan
Lauren R. Rahmanim
Daniel Rahmanzadeh
Ella Rastegar
Farnoush Rastegar
Samuel J. Ressler
Fredis Samuel Romero
Jose Romero
Kyla M. Rosenberg
Jacqueline R. Roshan
Scott D. Rothbaum
Mickelle Roubeni
Adrianna Rozbicka
Corey Rutkin
Joshua Sabetfard
Lianna Sadian
Ariel M. Salamatbad
Jared A. Schwartz
Rafael Sedaghatzandi
Isac H. Sedaka
Victoria R. Sedgh
Jacob Seidenberg
Sean Shahkohi
Ethan W. Shaktman
Aviva Shamian
Sally Shamouilian
Ethan Shekib
Jinhang Shen
Ryan N. Shimiaie
Leila Shirian
Dylan A. Silverstein
Karyn Simchayof
Linoi Sivan
Keren Slepack
Jessica T. Smith
Romi Sofi
Erica B. Solemanyan
Nicole Solemanyan
Aava Soleymani
Jamie R. Spiel
Julia C. Steiner
Emily P. Strober
Brandon Y. Sum
Valerie Szuster
Rachel Tabaroki
Joseph Joshua Taied
Seena F. Talasazan
Ivana Tamarim
Jason Tanner
Tayler Tehrani
Talia Torkian
Katie T. Tropp-Levy
Ariella S. Vasinkevich
Erick Vasquez
Weibo Wang
Arleigh Wasserman
Jarrett Weber
Matthew P. Weinstein
Justin Wooster
Kevin Wu
Tianrui Xiao
Adam J. Yadidi
Deborah Yadidi
Caitlin S. Yam
Gary Yao
Winni Yao
Aaron Yehoshua
Rachel Yehuda
Aaron Nathaniel Young
Chulin Yu
Jeein Yune
Linzee M. Zalta
Tanner Zar
Tristan Zar
Judy Zhang
Shiqi Zhang
Yunyi Zhang
Richard Zhuang
Zoe Zhuang
Jordan Zivan
Humberto Zurita
Read the complete graduation speeches from the Great Neck North Class of 2017: Yunyi (Anita) Zhang and Zachary Lee, and from Great Neck South: Rachel Brenner, Isabella Harnick, Isabella Malfi, Benjamin Newman, Joshua Putter, Shrinath Viswanathan and Melody Yang.
Learn about the 2017 valedictorians and salutatorians here.
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