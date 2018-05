Board Commends North Middle Students

The Great Neck Public Schools Board of Education recently recognized 88 North Middle School students for contributing to the quality of life at their school. Honorees are Leon Asnadi, Shayla Bakhshi, Lauren Benhuri, Bradley Benilevi, Noah Berkowitz, Michael Bornstein, Angela Chang, Tyler Chang, Claire Cho, Cheri Chu, Parker Cohen, Adelia DeRose, Yonathan Elyasian, Serena Eshaghoff, Jamie Fleshel, Eden Fouladi, Maya Gavriel, Remi Gilardian, Eden Gol, Maya Gorjian, Behnam, Victoria Guan, Sarah Hakakian, Sophia Hanover, Yona Hassid, Ashley Hernandez, Sarah Hershenhorn, Ethan Kane, Jack Kareff, Rebecca Karpel, Alexandra Katchis, Kayla Kavakeb, Kevin Khadavi, Reyna Kim, Jessie Lee, Jordyn Legaspi, Gregory Leung, Zachary Levine, Andrea Lin, Andrew Lin, Jasmine Lin, Evan Lipp, Shana Litt, Rachel Livian, Aliza Lustbader, Matthew Mah, Karina Makhani, Simon Malekan, Elizabeth Margiloff, Jason Mei, Tyler Menker, Alejandra Miranda, Sophie Mirro, Yasmine Missaghieh, Jonathan Moalemi, Chloe Nabatkhorian, Benjamin Namdar, Jordan Nazar, Jasmin Nazarian, Alexa Nissim, Aaron Ohebshalom, Jared Ohebshalom, Gabriella Paknoush, Ashley Panah, Talia Perlman, Sara Rafaeil, Isabella Rastegar, Eden Reznik, Chantal Sadighpour, Joane Sarfati, Cristel Segovia, Julia Shafizadeh, Maya Slobin, Bryanna Sosa Staples, Alicia Sun, Ashley Talledo, Sahar Tartak, Sarah Tsai, Kyle Tubian, May Tun, Trinity Wu, Mia Xu, Christopher Yang, Olivia Yeroushalmi, David Zeng, Han Zheng, Lan Zheng and Zachary Ziegler. Photographed with them are Board of Education President Barbara Berkowitz and Trustees Donna Peirez, Rebecca Sassouni and Jeffrey Shi; Superintendent of Schools Dr. Teresa Prendergast and Assistant Superintendent Dr. Stephen Lando; and North Middle School Principal Dr. Gerald Cozine and Assistant Principals Jennifer Andersen and Nancy Gunning.