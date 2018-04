Board Commends North High Students

For contributing to the quality of life at North High School, the Great Neck Public Schools Board of Education recognized 71 students, including Meital Agagi, Isabel Amir, Michael Amrami, Nicole Berchansky, Talia Bina, Rachel Butchen, Cindy Chan, Samuel Cho, Brook Damaghi, Danielle Damaghi, Samantha Damaghi, Natasha Dilamani, Austyn Durham, Jason Feith, Kyra Friedland, Jonathan Goldman, Sarah Gorjian, Niva Haber, Aaron Hakimi, Emily Hakimi, Sasha Hakimian, Matthew Han, Benjamin Harooni, Rebecca Hirschhorn, Madlen Kavian, Samantha Kron, Jessica Lalehzar, Ariella Lerner, Keva Li, Kevin Li, Peri Litt, Chloe Mayeri, Aaron Naim, Shannon Nassi, Ariel Navi, Yael Paknoush, Jade Pan, Nina Raynor, Alec Rich, Jonathan Rismany, Orli Rofeim, Rachel Rothbaum, Jovan Sameyah, Tatiana Sameyah, Shannon Sarker, Isabelle Sarraf, Jonathan Sasson, Leila Sassouni, Cori Shalit, Celine Shamash, Sandra Shaoolian, Aaron Sheena, Kimberly Shokrian, Amy Shteyman, Kimber Simchayof, Jacqueline Slobin, Noa Solemanyan, Elena Sundick, Alexa Tubian, Cheryl Tung, Jenna Uhr, Gabriela Veras, Fernanda Wenzel, Elana Xu, Rebecca Yaminian, Isabel Yang, Hodaya Yazdanpanah, Ashley Youssefi, Marc Zalt, Sharlene Zar and Elaine Zhang. Presenting the awards were Board of Education President Barbara Berkowitz, Vice President Donald Ashkenase and Trustees Donna Peirez, Rebecca Sassouni and Jeffrey Shi; Superintendent Dr. Teresa Prendergast and Assistant Superintendent Dr. Stephen Lando; North High Principal Daniel Holtzman and Assistant Principals Patricia Hugo, Dr. Daniel Krauz and Ronald Levine.